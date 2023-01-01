Фоторамка Hofmann 10x15 см 777
Код товара : УТ-00054928
Артикул : 777
25%
650 ₽
490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Материал багета
Дерево
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Деревянная рамка для фотографии формата 10х15 см. Имеется ножка для установки на столе или полке, а также металлические петли для подвешивания на стене.