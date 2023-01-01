Описание

Пластиковые и безбагетные рамки Hofmann отлично зарекомендовали себя в домашних и рабочих условиях. Являются эталоном качества для всех производителей. Комплектуются стеклом, подвесами, задником и паспарту. Пластиковые рамки размером менее 21х30 дополнительно снабжены ножкой. Рамы большого размера лучше всего размещать с использованием подвесных систем Artiteq.