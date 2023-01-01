Фоторамка Hofmann 10x15 см 45 BL белая
Код товара : 00000030250
Артикул : 45 BL (10x15)
29%
250 ₽
180 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Пластиковые и безбагетные рамки Hofmann отлично зарекомендовали себя в домашних и рабочих условиях. Являются эталоном качества для всех производителей. Комплектуются стеклом, подвесами, задником и паспарту. Пластиковые рамки размером менее 21х30 дополнительно снабжены ножкой. Рамы большого размера лучше всего размещать с использованием подвесных систем Artiteq.