Henzo BASIC LINE 19.336 сохранит драгоценные воспоминания о самых ярких моментах Вашей жизни. Henzo - это коллекция фотоальбомов высокого качества, которые всегда будет приятно полистать. Henzo Basic Line является универсальным альбомом, в котором фотографии крепятся с помощью кармашков. Вам не потребуется самостоятельно вклеивать фотографии в альбом.