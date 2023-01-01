Фотоальбом Henzo 10х15 см 100 фото BASIC LINE "классика"
Код товара : 00000057635
Артикул : 1933600
690 ₽
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Характеристики
Описание
Торговая марка HENZO (Нидерланды)
Формат фотографий: 10x15 см
Количество фотографий: 100
Количество фотографий на странице: 1
Ориентация фотографий: вертикальная
Материал обложки: винил
Брошюровка: клеевая основа
Цвет листов альбома: белый
Цвет обложки: черный / красный