Фотоальбом Henzo 13х18см 36 фото Gamma, цвета
Код товара : УТ-00012375
Артикул : 1930300
490 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Размер фотографии
13х18см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
36 фото
Описание
Мини-альбом для 36 фотографий формата 13х18 см. Пластиковая обложка и пластиковые белые страницы. Несколько цветов в ассортименте.