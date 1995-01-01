Фотоальбом Henzo 28х30,5 см 100 страниц MEMORY классика с окантовкой
Код товара : 00000031681
Артикул : 11004
2 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Описание
Тип продукта: Фотоальбом
Бренд: HENZO
Артикул: 11.004
Тип листов в альбоме: Классические
Вид обложки: Классическая
Размер фото, максимум: 21 х 30 см.
Тип переплета: Книжный
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.