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Фотоальбом Henzo 28х30,5 см 100 страниц MEMORY классика с окантовкой

0 0 отзывов Код товара : 00000031681 Артикул : 11004

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Все характеристики Классический альбом, 100 страниц. Искусственная кожа, листы из плотной белой бумаги, вставки из пергамина (калька). Цвета: белый, черный, зеленый, синий, коричневый. Размеры: 280 х 305 мм (до 300 фото 10х15). Задать вопрос 2 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики

Описание Тип продукта: Фотоальбом

Бренд: HENZO

Артикул: 11.004

Тип листов в альбоме: Классические

Вид обложки: Классическая

Размер фото, максимум: 21 х 30 см.

Тип переплета: Книжный

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