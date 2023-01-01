Фотоальбом Henzo 10х15см 100 фото Back to nature
Код товара : УТ-00043685
Артикул : 1963800
550 ₽
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Характеристики
Описание
Фотоальбом с кармашками на 100 фото 10х15 см. 3 варианта расцветки: бежевый, светло-серый и темно-серый. Обложка: твердая, бумажная, в прозрачной суперобложке. Листы бумажные, белые, с кармашками и местами для подписи. Крепление сраниц на клеевой основе.