Фотоальбом с кармашками на 100 фото 10х15 см. 3 варианта расцветки: бежевый, светло-серый и темно-серый. Обложка: твердая, бумажная, в прозрачной суперобложке. Листы бумажные, белые, с кармашками и местами для подписи. Крепление сраниц на клеевой основе.