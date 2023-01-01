Фотоальбом Henzo Chapter, 10x15 см, 300 фото, белые страницы
Код товара : УТ-00062471
Артикул : 5020700
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Гарантия 14 дней.
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Пластик
Материал обложки / страниц
Бумага
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
300 фото
Описание
Henzo сохранит драгоценные воспоминания о самых ярких моментах Вашей жизни. Henzo - это коллекция фотоальбомов высокого качества, которые всегда будет приятно полистать. Обложка альбома выполнена из рельефной бумаги. Корешок оформлен стильной вставкой из крафтовой бумаги, с нанесенной на ней надписью "Photos". На каждой странице есть место для трёх фотографий и памятных записей. Фотографии размещаются горизонтально. Henzo является универсальным альбомом, в котором фотографии крепятся с помощью кармашков, листы скреплены клеевой основой. Вам не потребуется самостоятельно вклеивать фотографии в альбом. Вместительность альбома 300 фотографий формата 10x15.