Henzo сохранит драгоценные воспоминания о самых ярких моментах Вашей жизни. Henzo - это коллекция фотоальбомов высокого качества, которые всегда будет приятно полистать. Обложка альбома выполнена из рельефной бумаги. Корешок оформлен стильной вставкой из крафтовой бумаги, с нанесенной на ней надписью "Photos".

На каждой странице есть место для двух фотографий и памятных записей. Фотографии размещаются горизонтально. Henzo является универсальным альбомом, в котором фотографии крепятся с помощью кармашков, листы скреплены клеевой основой. Вам не потребуется самостоятельно вклеивать фотографии в альбом. Вместительность альбома 200 фотографий формата 10x15.