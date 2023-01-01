Фотоальбом Henzo 10х15 см 96 фото Flora/Fauna
Код товара : УТ-00008563
Артикул : 1919900
450 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Пластик
Материал обложки / страниц
Картон
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
50 фото
Описание
Альбом с пластиковыми кармашками для 96 фото формата 10х15 см. 3 варианта обложки в ассортименте.