Фотоальбом Henzo 10х15 см 36 фото, Gamma
Код товара : УТ-00012376
Артикул : 1917900
450 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Пластик
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
36 фото
Описание
Недорогой мини-фотоальбом с кармашками для 36 фотографий формата 10х15 см. Пластиковая обложка, пластиковые белые страницы. Несколько цветовых вариантов в ассортименте.