Альбом среднего размера с кармашками для 200 фотографий формата 10х15 см. Белые бумажные страницы с местами для подписи, по 2 фотографии на странице, розовая обложка. Есть окошко на лицевой стороне для размещения личной фотографии или карточки с подписью. Дизайн: Henzo, Нидерланды.