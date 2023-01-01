Фотоальбом Henzo 10х15см 200 фото Baby Moments, детский, розовый
Код товара : УТ-00013163
Артикул : 9840612
16%
2 590 ₽
2 190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Описание
Альбом среднего размера с кармашками для 200 фотографий формата 10х15 см. Белые бумажные страницы с местами для подписи, по 2 фотографии на странице, розовая обложка. Есть окошко на лицевой стороне для размещения личной фотографии или карточки с подписью.
Дизайн: Henzo, Нидерланды.