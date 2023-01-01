Фотоальбом Henzo 10х15 см 100 фото Baby Moments, детский, розовый
Код товара : УТ-00013167
Артикул : 9840812
490 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Картон
Материал обложки / страниц
Пластик
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
100 фото
Описание
Небольшой альбом с кармашками для 100 фотографий формата 10х15 см. Пластиковые белые страницы. Розовая обложка.
Дизайн: Henzo, Нидерланды.