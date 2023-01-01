Фотоальбом Henzo 29х33 см 100 страниц, Nexus, белые страницы
Код товара : УТ-00002645
Артикул : 1002800
2 990 ₽
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Характеристики
Описание
Наименование: Фотоальбом Nexus 29х33 100 стр. арт. 10.028
Производитель: Henzo, Голландия
Страна производства: Китай
Формат страницы: 29х33 см
Материал обложки: ламинированный картон
Цвет страниц: белый