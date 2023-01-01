Фотоальбом Henzo 21,5х16 см 50 страниц BASIC LINE, классика
Код товара : 00000021802
Артикул : 1000202
1 690 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Уголки
Материал обложки / страниц
Бумага
Материал обложки / страниц
Искусственная кожа
Размер фотографии
15х20 см
Тип фотоальбома
Классический
Тематика
Классика
Количество фотографий
36 фото
Описание
Стиль: семейный
Количество страниц: 50
Высота: 16 см
Ширина: 21.5 см
Фактура обложки: кожзаменитель
Брошюровка: книжный переплет
Цвет листов альбома: белый
Ширина страницы: 20 см
Высота страницы: 15 см
Толщина: 2 см