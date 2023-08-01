Стойки Hensel Комплект (малые, 3шт) (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069578
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n011
Причина уценки:
Потертости на корпусе
9 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Код товара: 134578
Металлические стойки Hensel
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - ( потертости на корпусе)
Комплектация: Стойки
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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