Стойка Hensel 223 Aluminium stand VI 105-280cm (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069576
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n009
Причина уценки:
Состояние очень хорошее, почти без износа. Нет амортизации.
6 000 ₽
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Описание
Код товара: 134576
2 колена, 3 секции, без воздушной амортизацией
Длина в сложенном виде 105 см
Максимальная высота 280 см
Минимальная высота 105 см
Вес 2,6 кг
Максимальная нагрузка 9 кг
Крепежный штифт 5/8”(16мм))
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: колеса 3 шт;
Гарантия 90 дней.