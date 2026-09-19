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Объектив Зенит Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4) (б/у)

  • Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4)
  • Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4)
  • Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4)
  • Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4)
  • Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4)
  • Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4)
  • Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4)
  • Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4)
  • Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4)
  • Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4)
  • Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4)
Код товара:УТ-00097487
Артикул:б/у-МСК 2026-09-19/Ф05

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Объектив Зенит Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4)
Код товара: 162487

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: значительные следы эксплуатации.
S/n: -
Комплектация: объектив, крышка байонета.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.