Объектив Зенит Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00097487 Артикул: б/у-МСК 2026-09-19/Ф05 Код товара: УТ-00097487 Артикул: б/у-МСК 2026-09-19/Ф05 Объектив Зенит Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4)

Код товара: 162487 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: значительные следы эксплуатации.

S/n: -

Комплектация: объектив, крышка байонета.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Объектив Зенит Helios-44M 58mm f/2 Nikon F (состояние 4)

Код товара: 162487 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: значительные следы эксплуатации.

S/n: -

Комплектация: объектив, крышка байонета.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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