Объектив Зенит Helios 44-2 58mm f/2 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074149 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-17

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Задать вопрос Причина уценки: Царапины и потёртости корпуса; 3 400 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 139149 Формат: 35mm зеркальная

Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)

Фокус: Ручная фокусировка

Система: M42

Год начала производства: 1950

Год окончания производства: 1990

Оптическая схема: 6 элементов в 4 группах

Гелиос 44-2 58 mm f/ 2 - объектив с однослойным просветлением, создан на основе объектива Biotar 2/58 (Carl Zeiss Jena).

Это один из самых массовых объективов, выпущенных для фотокамеры "ЗЕНИТ-Е". Имеет присоеденительную резьбу М42х1. Управление диафрагмой — ручное, с кольцом предустановки. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса;

Комплектация: крышки.

Гарантия 14 дней.

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