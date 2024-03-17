Объектив Зенит Helios 44-2 58mm f/2 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074149
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-17
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса;
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 139149
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)
Фокус: Ручная фокусировка
Система: M42
Год начала производства: 1950
Год окончания производства: 1990
Оптическая схема: 6 элементов в 4 группах
Гелиос 44-2 58 mm f/ 2 - объектив с однослойным просветлением, создан на основе объектива Biotar 2/58 (Carl Zeiss Jena).
Это один из самых массовых объективов, выпущенных для фотокамеры "ЗЕНИТ-Е". Имеет присоеденительную резьбу М42х1. Управление диафрагмой — ручное, с кольцом предустановки.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса;
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.