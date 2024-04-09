Объектив Зенит Helios-44-2 58mm f/2 M42 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074789
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-09
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса, деформация переднего кольца.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139789
Гелиос-44-2 58mm f/2 M42 – это легендарный советский объектив с фиксированным фокусным расстоянием 58 мм, предназначенный для 35-мм зеркальных камер.
Основные характеристики:
Фокусное расстояние: 58 мм
Максимальная диафрагма: f/2
Минимальная диафрагма: f/16
Оптическая схема: 6 элементов в 4 группах
Фокусировка: Ручная
Минимальная дистанция фокусировки: 0.5 м
Диаметр фильтра: 49 мм
Вес: 235 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса, деформация переднего кольца.
Комплектация: крышка задняя; 83507281;
Гарантия 14 дней.