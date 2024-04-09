Объектив Зенит Helios-44-2 58mm f/2 M42 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074789 Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-09

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Задать вопрос Причина уценки: Царапины и потёртости корпуса, деформация переднего кольца. 2 300 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139789

Гелиос-44-2 58mm f/2 M42 – это легендарный советский объектив с фиксированным фокусным расстоянием 58 мм, предназначенный для 35-мм зеркальных камер.

Основные характеристики:

Фокусное расстояние: 58 мм

Максимальная диафрагма: f/2

Минимальная диафрагма: f/16

Оптическая схема: 6 элементов в 4 группах

Фокусировка: Ручная

Минимальная дистанция фокусировки: 0.5 м

Диаметр фильтра: 49 мм

Вес: 235 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса, деформация переднего кольца.

Комплектация: крышка задняя; 83507281;

Гарантия 14 дней.

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