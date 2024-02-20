Объектив Зенит Helios 44-2 58/2 (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073564 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20

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Задать вопрос Причина уценки: 4-, следы эксплуатации, потертости, царапины, пыль. 1 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип Объектив c постоянным фокусным расстоянием Фокусное расстояние 58 мм Макс. диафрагма f/2.0 Мин. диафрагма f/16 Количество лепестков диафрагмы 8 Разрешающая способность (центр/край) 38/20 линий/мм Минимальная дистанция фокусировки 0,5 м Просветление Однослойное Оптическая схема 6 элементов в 4 группах Посадочная резьба для насадок М49×0,75 Габариты 60×52 мм Масса 230 г Фокусировка Ручная Код товара: 138564

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации, потертости, царапины, пыль.

Комплектация: объектив.

Гарантия 90 дней.

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