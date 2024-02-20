Объектив Зенит Helios 44-2 58/2 (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00073564
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20
Причина уценки:
4-, следы эксплуатации, потертости, царапины, пыль.
1 490 ₽
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Описание
Тип Объектив c постоянным фокусным расстоянием
Фокусное расстояние 58 мм
Макс. диафрагма f/2.0
Мин. диафрагма f/16
Количество лепестков диафрагмы 8
Разрешающая способность (центр/край) 38/20 линий/мм
Минимальная дистанция фокусировки 0,5 м
Просветление Однослойное
Оптическая схема 6 элементов в 4 группах
Посадочная резьба для насадок М49×0,75
Габариты 60×52 мм
Масса 230 г
Фокусировка Ручная
Код товара: 138564
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации, потертости, царапины, пыль.
Комплектация: объектив.
Гарантия 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации, потертости, царапины, пыль.
Комплектация: объектив.
Гарантия 90 дней.
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