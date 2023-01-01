Стеклянная рамка для фотографии 10х15 см станет прекрасным обрамлением для вашего любимого фото. Благодаря изогнутой форме она устойчиво стоит на столе без каких-либо ножек. Фоторамка GT104 прекрасно дополнит интерьер помещения и украсит рабочий стол или книжную полку.