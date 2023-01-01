Фоторамка GT 10х15 см, изогнутая вертикальная прозрачная (GT104)
Код товара : УТ-00009231
Артикул : GT104
50%
99 ₽
50 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Материал багета
Стекло
Цвет багета
Прозрачный
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Стеклянная рамка для фотографии 10х15 см станет прекрасным обрамлением для вашего любимого фото. Благодаря изогнутой форме она устойчиво стоит на столе без каких-либо ножек. Фоторамка GT104 прекрасно дополнит интерьер помещения и украсит рабочий стол или книжную полку.