Grifon US-84R – просветной зонт с серебристым внутренним отражателем, достаточно необычная конструкция. Вспышку можно направить в сторону купола для работы на просвет – в этом случае отражатель служит для того, чтобы ловить ту часть фотонов, которая отразилась от ткани купола назад, и отправлять их обратно в купол. Это снижает световые потери и улучшает равномерность освещения. Или же вспышку можно завести глубоко внутрь и направить в отражатель. Это даст наиболее равномерное распределение света и очень широкий угол освещения – хорошо подходит в качестве источника заполняющего света и / или для работы в очень небольших, стесненных условиях (к примеру, фотография на документы).

Отражатель расстегивается, чтобы вспышку можно было расположить внутри вместе с ее креплением (и креплением для зонта). При использовании моделей с зумом поставьте его в самое широкое положение. Немаловажный фактор – компактность модели. Она складывается как обычный зонт и легко укладывается с другим оборудованием, не занимая много места.

Характеристики