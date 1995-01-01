Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зонт-софтбокс Grifon US-84K, 84 см

Код товара:УТ-00092087
Артикул:08401

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

US-84K – младший представитель семейства комбинированных модификаторов света от GRIFON. Это зонт-софтбокс с серебристым отражающим куполом и белым тканевым рассеивателем. С его помощью вы получите мягкий направленный свет большой площади, выполняющий функцию светового «заполнения». Такой свет максимально приближен к естественному освещению.

Модель особенно полезна при съемках в ограниченных пространствах со стенами и поверхностями яркой окраски. В сравнении с обычным зонтом на отражение устройство US-84K препятствует цветовой деформации освещения, которая может произойти в результате «переотражения» света от таких поверхностей. Все дело в белом диффузоре – рассеивателе, который крепится к куполу зонта с помощью «липучек». В центре диффузора имеется отверстие для фиксации импульсных моноблоков или накамерных вспышек внутри (в случае с моноблоками внутрь достаточно завести только стандартный рефлектор). Работать с моделью US-84K легко и просто: она собирается и разбирается, как обычный зонт.

Зонт-софтбокс US-84K удобен в работе на выезде: компактный в сложенном виде и легкий, быстро собирается и разбирается.

Характеристики:

  • купол – 100 см;
  • диаметр диффузора – 84 см;
  • длина стержня – 64 см;
  • количество спиц – 8;
  • диаметр спиц – 0,8 см;
  • материал купола и диффузора – нейлон высокого качества;
  • вес – 260 г.