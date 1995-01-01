US-84K – младший представитель семейства комбинированных модификаторов света от GRIFON. Это зонт-софтбокс с серебристым отражающим куполом и белым тканевым рассеивателем. С его помощью вы получите мягкий направленный свет большой площади, выполняющий функцию светового «заполнения». Такой свет максимально приближен к естественному освещению.

Модель особенно полезна при съемках в ограниченных пространствах со стенами и поверхностями яркой окраски. В сравнении с обычным зонтом на отражение устройство US-84K препятствует цветовой деформации освещения, которая может произойти в результате «переотражения» света от таких поверхностей. Все дело в белом диффузоре – рассеивателе, который крепится к куполу зонта с помощью «липучек». В центре диффузора имеется отверстие для фиксации импульсных моноблоков или накамерных вспышек внутри (в случае с моноблоками внутрь достаточно завести только стандартный рефлектор). Работать с моделью US-84K легко и просто: она собирается и разбирается, как обычный зонт.

Зонт-софтбокс US-84K удобен в работе на выезде: компактный в сложенном виде и легкий, быстро собирается и разбирается.

Характеристики: