Зонт на отражение Grifon US-84GS 2 в 1, золото / серебро, 84 см
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Описание
Фотозонт US-84GS – представитель семейства комбинированных зонтов типа «2 в 1» от Grifon. Двусторонняя отражающая поверхность снимается и переворачивается при необходимости. Серебристая поверхность – самая отражающая, по сравнению с белой она дает более жесткий свет, более глубокие тени. Цветовой баланс при этом не изменяется: свет от вспышки остается холодным. Золотистая поверхность придает освещению теплый оттенок, в портретной съемке это обычно используется чтобы создать эффект загара или «золотого часа».
Зонты обеспечивают широкий угол рассеивания, поэтому их часто используют для портретов в полный рост, групповых портретов или для съемки активного действия (например, спортивные трюки), когда фотограф не может точно предугадать, в каком конкретном месте окажется объект съемки. Угол освещения можно регулировать, сдвигая зонт в креплении ближе или дальше от вспышки. Это недорогие, доступные световые модификаторы, которые, к тому же могут использоваться с осветителями без байонетного крепления (световые панели, лампы-вспышки).
Зонт US-84GS компактный и легкий, он удобен в транспортировке, хорошо подходит для съемки на выезде.
Характеристики
- Диаметр – 84 см;
- Длина стержня – 58 см;
- Диаметр стержня – 8 мм;
- Количество спиц – 8;
- Bес – 240 г