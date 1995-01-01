Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зонт на отражение Grifon US-84GS 2 в 1, золото / серебро, 84 см

  • US-84GS 2 в 1, золото / серебро, 84 см
  • US-84GS 2 в 1, золото / серебро, 84 см
  • US-84GS 2 в 1, золото / серебро, 84 см
  • US-84GS 2 в 1, золото / серебро, 84 см
  • US-84GS 2 в 1, золото / серебро, 84 см
Код товара:УТ-00092090
Артикул:08501

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фотозонт US-84GS – представитель семейства комбинированных зонтов типа «2 в 1» от Grifon. Двусторонняя отражающая поверхность снимается и переворачивается при необходимости. Серебристая поверхность – самая отражающая, по сравнению с белой она дает более жесткий свет, более глубокие тени. Цветовой баланс при этом не изменяется: свет от вспышки остается холодным. Золотистая поверхность придает освещению теплый оттенок, в портретной съемке это обычно используется чтобы создать эффект загара или «золотого часа».

Зонты обеспечивают широкий угол рассеивания, поэтому их часто используют для портретов в полный рост, групповых портретов или для съемки активного действия (например, спортивные трюки), когда фотограф не может точно предугадать, в каком конкретном месте окажется объект съемки. Угол освещения можно регулировать, сдвигая зонт в креплении ближе или дальше от вспышки. Это недорогие, доступные световые модификаторы, которые, к тому же могут использоваться с осветителями без байонетного крепления (световые панели, лампы-вспышки).

Зонт US-84GS компактный и легкий, он удобен в транспортировке, хорошо подходит для съемки на выезде.

Характеристики

  • Диаметр – 84 см;
  • Длина стержня – 58 см;
  • Диаметр стержня – 8 мм;
  • Количество спиц – 8;
  • Bес – 240 г