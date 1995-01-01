Очень большой зонт на отражение с белой внутренней поверхностью. Солидная модель с длиной дуги по куполу 216 см и диаметром 175 см, хорошо подходит для съемки портретов в полный рост, групповых портретов и съемок в интерьерах, для которых требуются большие хорошо освещенные площади.

Белая поверхность рассеивает свет мягче серебристой (при этом у нее больше и световые потери, поэтому вспышка должна быть мощной). Получается очень мягкий и очень широкий световой поток. В свете от такого зонта можно двигаться, не теряя хорошей освещенности, поэтому он незаменим на съемках корпоративов, свадеб, выставок и других общественных мероприятий. Цветовой баланс светового потока при использовании зонта не сдвигается.

Ткань можно снять со спиц зонта. Теоретически, ее можно развернуть темной стороной внутрь (хотя у нас нет ни единой мысли, что это даст на практике).

Фотозонты – это недорогие и компактные световые модификаторы (относительно софтбоксов), удобные для съемок на выезде. Вторым плюсом является их универсальность: они могут работать с приборами без байонетного крепления (лампы-вспышки, накамерные вспышки).

Важно замечание: зонты настолько большого размера как правило используются в студиях и других закрытых помещениях. На улице им мешает парусность: даже легкий ветер может повалить их вместе с осветителем и стойкой. Используйте тяжелые мешки с песком для упреждения опасных ситуаций.

Характеристики