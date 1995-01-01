Большой комбинированный зонт URN-T216WB от GRIFON. Это более чем солидная модель с диаметром 175 см, предназначенная для портретов в полный рост, групповых портретов и интерьерных съемок, для которых требуются большие хорошо освещенные площади.

Основа модели URN-T216WB – классический просветный зонт из белой просвечивающей ткани. Просветные зонты – самые «дружелюбные» и понятные модификаторы света. Они дают мягкий, обильный и достаточно равномерный световой поток, отлично работающий в больших пространствах. Однако, как и всех зонтов на просвет, есть нюанс в виде «горячего пятна». Поэтому на зонт можно надеть чехол с белой внутренней поверхностью (это делается в раскрытом состоянии). Теперь это белый зонт на отражение с дополнительной тканевой прослойкой, которая помогает еще больше смягчить и равмомерно распределить свет. Получается очень мягкий и очень широкий световой поток. В свете от такого зонта можно двигаться, не теряя хорошей освещенности, поэтому он незаменим на съемках корпоративов, свадеб, выставок и других общественных мероприятий. Нужно помнить, что для зонта такого размера и типа нужна довольно мощная вспышка, он сам по себе «съедает» много света.

Нельзя не отметить важнейшей эстетической роли, которую всегда играют зонты типа URN-216WB. Огромный белый купол (или же черный с нарядной белой подложкой) всегда является великолепным украшением любой студии – полноценным участником современного студийного интерьера.

Важно замечание: зонты настолько большого размера как правило используются в студиях и других закрытых помещениях. На улице им мешает парусность: даже легкий ветер может повалить их вместе с осветителем и стойкой. Используйте тяжелые мешки с песком для упреждения опасных ситуаций.

Характеристики