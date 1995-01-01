Зонт на просвет Grifon Т-84, 84 см
Товар не найден
Описание
Просветный зонт Т-84 – компактный смягчающий модификатор. Благодаря небольшому размеру может использоваться не только на стойке, но и с рук (на специальных рукоятках-держателях для вспышки). Легкий, простой в использовании, универсальный: подходит для накамерных вспышек, импульсных моноблоков, приборов постоянного света. Полупрозрачная белая ткань купола рассеивает и смягчает жесткий прямой световой поток, тени осветляются, цветопередача при этом не искажается, что тоже важно.
Особенностью зонтов является очень широкий угол рассеивания, что удобно для съемки в небольших помещениях (например, для фото на документы) а также в ситуациях, когда требуется покрыть большие площади (ростовые портреты, съемка трюков, рекламы). При этом характер рассеивания не совсем однородный: в центре по оси направленности получается «горячее пятно», которое плавное затухает к краям.
Зонты хорошо подходят для выездной съемки: они легкие, компактные и быстро подготавливаются к работе (по сравнению с классическими софтбоксами).
Характеристики
- купол – 100 см;
- диаметр – 84 см;
- количество спиц – 8;
- диаметр спиц – 0.8 см;
- вес – 0.2 кг