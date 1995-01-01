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Конус Grifon SN-08 с цветными фильтрами и сотами, Bowens

Код товара:УТ-00092063
Артикул:06317

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Конусная насадка Grifon SN-08 использует широко распространенный байонет Bowens, поэтому совместима со многими студийными приборами как импульсного, так и постоянного света. Конус позволяет получить очень узкий луч света для создания светового или цветного акцента на объекте съемки или фоне. Например, в портретной съемке конусы часто используются для контровой подсветки прически, позволяют лучше прорисовать волосы на темном фоне. Длина конуса 21 см, диаметр выходного отверстия 5 см. В комплекте 4 цветных светофильтра и сотовая насадка, которая дает возможность еще более сузить световой поток.

Конус выполнен из металла, поэтому не боится длительного использования с мощными осветительными приборами (будьте осторожны, поверхность нагревается при использовании).