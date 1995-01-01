Комплект постоянного света Grifon RIF-2 хорошо подходит для небольших студий (домашних любительских, фото на документы, предметная фотография и т.д.), его можно использовать и для фотографирования, и для записи видео. В патроны LH-003 устанавливаются любые лампочки со стандартным, широко распространенным цоколем Е27, в данном случае в комплекте идут люминесцентные энергосберегающие лампочки мощностью 125 Вт. Всего в комплекте 2 патрона, 2 лампочки, 2 легких алюминиевых стойки высотой до 2 м, 2 просветных зонта диаметром 84 см, плюс сумка для всего комплекта. Вы сможете использовать этот набор и как основное осветительное оборудование, и как дополнительные устройства в системе студийного света.

Патрон Grifon LH-003 – простейший вид осветителя, он устанавливается на стандартный «палец» 5/8" (16 мм), которым оснащаются практически все стойки для студийного освещения. Характер освещения можно модифицировать, используя зонты разного размера и с разными поверхностями.

Люминесцентная лампочка на 125 Вт обеспечивает высокую яркость (соответствует прибл. 500 Вт для лампы накаливания), при этом из-за большой площади излучающей поверхности свет получается довольно мягким. Цветовая температура: дневной свет, 5500 К. Обратите внимание, что люминесцентные лампы не имеют регулировки яркости. Поэтому, чтобы приглушить свет, ее просто нужно отодвинуть подальше – по правилу «обратных квадратов» освещенность быстро снизится (такая вот «регулировка ногами»). Лампочка оснащена системой плавного пуска: после включения ей нужно дать поработать примерно 3 минуты для разогрева, и только после этого делать замер баланса белого, если вы предпочитаете устанавливать его вручную.

Белый просветный зонт работает как большой диффузор, он еще больше смягчает свет от люминесцентной лампочки. При этом просветный зонт обеспечивает максимальный угол рассеивания, что хорошо для ситуаций, когда светом необходимо залить всю комнату.

Стойка GRIFON-1999nb – легкая, компактная и достаточно высокая для большинства ситуаций. Максимальная нагрузка 3 кг – этого с большим запасом хватит для патрона, лампы и зонта. Стойка оснащена встроенным шпиготом («пальцем») формата 5/8" с винтовой резьбой 1/4". Длина в сложенном положении: 68 см, вес: 880 г.

Комплектация

стойка GRIFON-1999nb – 2 шт.;

патрон LH-003 – 2 шт.;

лампочка дневного света 125 Вт 5500 К – 2 шт.;

зонт T-84 просветный белый – 2 шт.;

фотосумка – 1 шт.

Характеристики

Общий вес набора – 3.52 кг

Стойка GRIFON-1999nb

три секции диаметром 16–19-22 мм;

адаптер с резьбой диаметром 1/4 дюйма;

максимальная высота – 200 см;

длина в сложенном состоянии – 68 см;

материал труб – алюминий;

материал ножек – железо;

длина ножек – 49.6 см;

диаметр труб ножек – 16 мм;

вес – 0.88 кг;

Патрон LH-003

тип крепления – 5/8” (16 мм);

сетевое напряжение – 220В;

цоколь – E27;

длина шнура с вилкой – 3 м;

Просветный белый зонт T-84

купол – 100 см;

диаметр – 84 см;

длина стержня – 58 см;

количество спиц – 8;

диаметр спиц – 0,8 см;

вес – 0,2 кг.

Лампа FL-125W, 125 Вт

световая температура – 5500° К

система плавного запуска – 2-3 минуты работы для разогрева инертного газа;

мощность – 125 Вт;

цоколь – E27;

Сумка