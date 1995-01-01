Патрон Grifon LH-27S – простейший вид осветителя, который можно использовать с лампами-вспышками и лампочками постоянного света. Патрон может устанавливаться на различные поверхности: столешницы, полки, перекладины для фона, стойки и так далее: пружинный металлический зажим будет надежно удерживать лампу, а широкие резиновые накладки на его губах противодействуют скольжению и не царапают поверхность. Благодаря встроенной шаровой головке положение лампы можно регулировать в широком диапазоне.

С помощью нескольких таких патронов можно создать необычное, творческое освещение для студии, располагая лампы в таких местах, где не встанут обычные студийные стойки. Патрон можно использовать и отдельно от зажима: он устанавливается на стандартный штативный винт 1/4"-20. На корпусе патрона предусмотрен выключатель.

Характеристики