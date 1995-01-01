Светодиодная лампочка Grifon LED LFV-Q60W предназначена для студийных осветителей типа софтбокс с цоколем E27. Стандартный цоколь позволяет использовать ее и в бытовых целях: например, для ламп ночного освещения. Под белым матовым рассеивателем располагается 105 светодиодов общей мощностью 60 Вт (= одна лампа накаливания 480 Вт = одна энергосберегающая люминесцентная лампа 120 Вт). Цветовая температура: 5400 К, холодный дневной свет. Лампочка может работать в сетях с напряжением от 100 до 250 Вольт (50 / 60 Гц), что делает возможным ее использование практически в любом регионе мира. Охлаждение осуществляется с помощью металлического радиатора и небольшого встроенного вентилятора, это надежно защищает от перегрева и обеспечивает длительный срок службы.