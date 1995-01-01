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Лампочка Grifon LED LFV-Q60W, светодиодная, Е27, 5400К, 60 Вт

  • LED LFV-Q60W, светодиодная, Е27, 5400К, 60 Вт
  • LED LFV-Q60W, светодиодная, Е27, 5400К, 60 Вт
  • LED LFV-Q60W, светодиодная, Е27, 5400К, 60 Вт
  • LED LFV-Q60W, светодиодная, Е27, 5400К, 60 Вт
  • LED LFV-Q60W, светодиодная, Е27, 5400К, 60 Вт
Код товара:УТ-00092047
Артикул:03407

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Светодиодная лампочка Grifon LED LFV-Q60W предназначена для студийных осветителей типа софтбокс с цоколем E27. Стандартный цоколь позволяет использовать ее и в бытовых целях: например, для ламп ночного освещения. Под белым матовым рассеивателем располагается 105 светодиодов общей мощностью 60 Вт (= одна лампа накаливания 480 Вт = одна энергосберегающая люминесцентная лампа 120 Вт). Цветовая температура: 5400 К, холодный дневной свет. Лампочка может работать в сетях с напряжением от 100 до 250 Вольт (50 / 60 Гц), что делает возможным ее использование практически в любом регионе мира. Охлаждение осуществляется с помощью металлического радиатора и небольшого встроенного вентилятора, это надежно защищает от перегрева и обеспечивает длительный срок службы.

Характеристики:

  • количество светодиодов: 105;
  • мощность: 60 Вт;
  • рабочее напряжение: 100-250VAC - 50/60Hz;
  • тип подключения: цоколь Е27
  • цветовая температура: 5400±200 К;
  • индекс цветопередачи CRI: 82
  • охлаждение: активное
  • диммирование: нет