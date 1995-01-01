Комплект Grifon GRIF-85 предназначен для накамерных вспышек, он содержит в себе все необходимое для начала работы: легкую алюминиевую стойку высотой до 2 м, наклонный адаптер с башмаком для вспышки и отверстием для зонта, 3 фотозонта диаметром 84 см и сумку для хранения и переноски.

Из зонтов здесь присутствуют все основные типы: зонт на просвет и 2 зонта на отражение с серебристой и золотистой поверхностями. Серебристая просто отражает свет от вспышки, делая его при этом довольно жестким и контрастным: четкие контуры, глубокие тени. Золотистая поверхность работает так же, но при этом меняет цветовую температуру. Свет получается очень теплым, что позволяет создать эффект «золотого часа» (заката или рассвета) даже на улице в полдень или в студийных условиях. Такой свет придает коже загорелый оттенок, что тоже можно использовать в портретной съемке.

Белый просветный зонт работает как большой диффузор, он создает мягкий, «обволакивающий» свет с очень бледными и размытыми тенями. При этом он обеспечивает максимальный угол рассеивания, что хорошо для заполняющего света, ростовых и групповых портретов.

Стойка GRIFON-1999nb – легкая, компактная и достаточно высокая для большинства ситуаций. Максимальная нагрузка 3 кг – этого с большим запасом хватит для накамерной вспышки и зонта. Обратите внимание: из-за небольшого веса при съемке на улице с зонтами ее может опрокинуть ветром, для безопасности используйте утяжелители, балласт (небольшой мешок с песком или его аналог). Стойка оснащена встроенным шпиготом («пальцем») формата 5/8" с винтовой резьбой 1/4". Длина в сложенном положении: 68 см, вес: 880 г.

GRIF-85 – это доступный набор для начинающего фотографа, позволяющий эффективно использовать вспышку в портретной съемке.

Комплектация

стойка GRIFON-1999nb – 1 шт.;

поворотный держатель для зонта – 1 шт.;

зонт G-84 золото на отражение – 1 шт.;

зонт S-84 серебро на отражение – 1 шт.;

зонт T-84 просветный белый – 1 шт.;

фотосумка – 1 шт.

Характеристики

Общий вес набора – 1,77 кг

Стойка GRIFON-1999nb

три секции диаметром 16–19-22 мм;

адаптер с резьбой диаметром 1/4 дюйма;

максимальная высота – 200 см;

длина в сложенном состоянии – 68 см;

материал труб – алюминий;

материал ножек – железо;

длина ножек – 49.6 см;

диаметр труб ножек – 16 мм;

вес – 0.88 кг;

Поворотный держатель горячий башмак с отверстием для зонта тип В

габариты – 10,5 х 5,5 х 4.0 см;

адаптер для установки на стойку – 5/8";

соединение для вспышек – холодный башмак;

материал – анодированный алюминий, пластик ABS;

цвет – черный;

вес – 122 г;

Просветный белый зонт T-84

купол – 100 см;

диаметр – 84 см;

длина стержня – 58 см;

количество спиц – 8;

диаметр спиц – 0,8 см;

вес – 0,2 кг.

Зонт G-84 золото на отражение

купол – 100 см;

диаметр – 84 см;

длина стержня – 58 см;

количество спиц – 8;

диаметр спиц – 0,8 см;

вес – 0,2 кг.

Зонт S-84 серебро на отражение

купол – 100 см;

диаметр – 84 см;

длина стержня – 58 см;

количество спиц – 8;

диаметр спиц – 0,8 см;

вес – 0,2 кг.

Сумка