Осветитель GreenBean ZOOM 60 LED, светодиодный, зум, 5600 К
Код товара : УТ-00031157
Артикул : 25572
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
2.000
Описание
Мощность светодиода 60 Вт
Эффективность прибора обусловлена применением в качестве источника света светодиода мощностью 60 Вт с цветовой температурой 5600К и высоким индексом цветопередачи CRI (более 95). Светодиод нового поколения обладает большим сроком службы лампы (до 50 000 часов) и минимальным тепловыделением. Практически всю получаемую энергию светодиод преобразует в свет, экономия электроэнергии составляет до 80% (по сравнению с галогенными осветителями).
Две асферические линзы
Благодаря двум асферическим линзам обеспечивается большой диапазон фокусирования, чистый световой конус и равномерное светораспределение внутри конуса.
Универсальный блок питания
Для удобного мобильного применения балласт отделен от корпуса. Балласт работает от сети с напряжением от 90 до 240 В, оснащен разъемом 2-pin для аккумуляторов 12-24 В, а также разъемом для аккумуляторов V-mount. Балласт обеспечивает плавное диммирование без изменения цветовой температуры. Новый электронный блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 10% до 100% без мерцания (Flicker Free).
Крепление для зонта
Прибор ZOOM 60 LED оборудован креплением для зонта.
Пассивная система охлаждения
Светодиодная технология обеспечивает низкое выделение тепла и делает среду съемки более безопасной и удобной. Система охлаждения на основе медного радиатора эффективно охлаждает светодиод, и, благодаря отсутствию вентилятора, возможна съемка сюжетов с синхронной записью звука без постороннего шума.
Шторки с зажимами для гелевых фильтров
В комплект поставки входят металлические восьмилепестковые шторки с зажимами для крепления гелевых фильтров. На малых лепестках находятся по два дополнительных лепестка, с помощью которых можно ограничить нежелательную засветку. Шторки служат для формирования нужной формы светового пятна и могут поворачиваться на 360 градусов.
Компактный корпус и универсальный кронштейн
Малый объем, малый вес и высокая мощность позволяют использовать осветитель малочисленной съемочной группой даже в небольшом рабочем пространстве. Кронштейн с регулируемой фрикцией позволяет наклонять осветитель без необходимости дополнительной фиксации.
Характеристики:
- Мощность светодиода 60 Вт
- Цветовая температура 5600K±200K (3500K±200K с фильтром)
- Регулировка мощности светового потока 10-100% плавная
- Диапазон фокусировки 5˚ – 55˚
- Индекс цветопередачи CRI ≥95
- Ресурс светодиода 50000 час
- Байонет нет
- Крепление для зонта есть
- Держатель аксессуаров Ø76 мм
- Электропитание 90-240 В пер. тока/ 12-24 В пост. тока
- Питание от аккумуляторов V-mount да
- Охлаждение пассивное, без вентилятора
- Установка 5/8" (16 мм)
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал кронштейна алюминиевый сплав
- Размеры осветителя (без лиры) длина (широкий / узкий луч): 170 / 200 мм, ширина: 98 мм, высота: 135 мм
- Длина лиры 180 мм, регулируемая фрикция
- Вес осветителя (без шторок и фильтра) 1,3 кг