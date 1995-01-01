Легкий профессиональный штатив, предназначенный для установки фото- и видеокамер (с обвесом или без него) общим весом до 8 кг. Максимальная высота штатива 1.8 метра, а длина в сложенном виде – 86 см. Компактный штатив подойдет как для студийных, так и выездных съемок.

Алюминиевые трубки ног, средняя растяжка и литые (из алюминиевого сплава) детали штатива обеспечивают отличную стабильность и повышают устойчивость камеры при съемке. Штатив позволит неподвижно зафиксировать камеру на длительное время, а также проводить четкое горизонтальное или вертикальное панорамирование без «смазов» и рывков в начале и конце движения.

Жидкостная 2D-видеоголовка

Штатив оснащен жидкостной 2D-видеоголовкой с механизмом контрбаланса и регулируемым демпфированием наклона. Видеоголова со стандартным шаровым креплением установлена в чашу Ø75 мм. Это дает возможность быстро настроить горизонтальное положение камеры для съемки, ориентируясь по пузырьковому уровню на головке. Панорамирование камеры осуществляется при помощи рукоятки, которая может присоединяться слева или справа, для удобства работы как левой, так и правой рукой. Вспененная накладка на рукоятке предотвратит проскальзывание руки, а также не переохладится на морозе.

Легкая быстросъемная площадка

Быстросъемная площадка 120х40 мм с винтами для крепления камеры 1/4”, 3/8” подходит для установки фото и видеокамеры любого производителя с соответствующим резьбовым отверстием. Дополнительный подпружиненный фиксатор не позволит съемочному оборудованию проворачиваться (необходимо ответное отверстие в корпусе фотоаппарата или камкордера). Крепежный винт перемещается вдоль паза шириной 65 мм, что дает возможность правильно расположить камеру для достижения оптимального баланса. Быстросъемная площадка устанавливается в направляющие и надежно фиксируется винтовым стопором. Кроме того, предусмотрен блокиратор площадки, предохраняющий камеру от случайного выскальзывания из направляющих, когда винтовой фиксатор ослаблен. Резиновые накладки обеспечивают сцепление с камерой и делают установку безопасной.

Устойчивый

Камера устанавливается на необходимую высоту благодаря двойной выдвижной секционной конструкции ног с винтовыми зажимами. Штатив легко раскладывается и приводится в рабочее положение буквально за минуту. Для придания еще большей прочности, конструкция оснащена растяжкой, прикрепленной к средней секции штатива. Растяжка регулируемой длины помогает менять размах ног и оставаться при этом в горизонтальном устойчивом положении. Минимальный разлет растяжки (расстояние от середины основания до захвата) составляет 23 см, максимальный – 35 см.

Для придания штативу еще большей устойчивости, при съемках на улице и других сложных условиях, рекомендуем использовать дополнительный груз. Например, поместите мешок для песка GreenBean SandBag 10 на нижние секции штатива. Конструкция ножек штатива с несъемными резиновыми подпятниками компенсирует неровности пола или другой установочной поверхности. Штатив можно установить на земле, камнях, песке и т. д.

Чехол для переноски

Штатив рекомендуется транспортировать в сложенном виде, упакованным в комплектный чехол для переноски.