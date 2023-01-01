Штатив GreenBean VideoCraft 316
Код товара : УТ-00031162
Артикул : 23188
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
2D, с жидкостным картриджем, для видео
Материал
алюминий, АБС-пластик
Углы наклона ног
Фиксированный угол
Максимальная высота
165 см
Длина в сложенном положении
66 см
Физические характеристики
Вес
2.1 кг
Вес (брутто), г
2.100
Описание
Флюидная несъемная видеоголова изготовлена из ударопрочного пластика ABS. Независимая регулировка демпфирования по горизонтали и вертикали создает необходимое усилие, противостоящее нежелательным рывкам при панорамировании. Быстросъемная площадка с винтом 1/4". В основание штатива встроен пузырьковый уровень, который поможет выставить горизонт на неровной поверхности.
Трехсекционные ноги с верхней растяжкой, прочно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Резиновые опоры ног на шаровом основании, для устойчивости на неровных поверхностях.