Описание

Флюидная несъемная видеоголова изготовлена из ударопрочного пластика ABS. Независимая регулировка демпфирования по горизонтали и вертикали создает необходимое усилие, противостоящее нежелательным рывкам при панорамировании. Быстросъемная площадка с винтом 1/4". В основание штатива встроен пузырьковый уровень, который поможет выставить горизонт на неровной поверхности.

Трехсекционные ноги с верхней растяжкой, прочно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Резиновые опоры ног на шаровом основании, для устойчивости на неровных поверхностях.