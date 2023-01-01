Описание

UltraPanel II 576 LED Bi-color – светодиодная панель 2 поколения серии UltraPanel, хорошо зарекомендовавшей себя при использовании в профессиональных фото- и видеостудиях, на телевидении и в кинопроизводстве. В осветителях UltraPanel II используются более совершенные сверхъяркие светодиоды последней версии. Новые панели обладают более высоким индексом цветопередачи, также модернизирован дизайн корпусов.

Отличные технические характеристики – равномерный световой поток 4800 лм, плавное регулирование цветовой температуры в диапазоне 3200–5600 К и яркости от 10 до 100%, точную цветопередачу (CRI > 97) – обеспечивают 576 сверхъярких светодиодов. Каждый светодиод закрыт рассеивающей линзой, что обеспечивает однородность светового потока. В комплект входит рассеивающий матовый фильтр. На панели фильтр удерживают два упора, утапливающиеся в корпус.

Прочность конструкции обеспечивает корпус из алюминиевого сплава. Благодаря современному дизайну легкие синие панели не затеряются среди другого оборудования на площадке. С помощью надежного кронштейна-лиры осветитель устанавливается на стойки, краны, подвесные системы с посадочным местом 5/8”. В комплект входят съемные металлические шторки со стальными крепежными элементами.

Дистанционное управление с помощью пульта, а также управление с использованием валкодеров на панели дают возможность оперативно регулировать параметры и эффективно решать задачи освещения в студии или на съемочной площадке. Канал (от 0 до 5) и ID (от 0 до 19) для дистанционного управления осветителем настраиваются с помощью пульта или валкодера на корпусе панели. Соответственно с пульта можно управлять сразу несколькими осветителями или их группами: приборы, настроенные на один канал, работают синхронно. Текущие значения параметров отображаются на ЖК-экране панели и на дисплее пульта.

Пассивная система охлаждения эффективно обеспечивает продолжительную работу прибора и позволяет использовать осветитель при съемке с одновременной записью звука.

Энергосбережение при использовании биколорного осветителя достигается благодаря тому, что цветовая температура определяется соотношением мощности групп белых и желтых светодиодов. Так как в формировании нужной цветовой температуры используется не вся доступная мощность светодиодов, общее потребление энергии у такого прибора меньше, чем у аналогичного моноколорного.

Работать с осветителем не только в студии, но и на выезде позволяет возможность питания как от сети 220В, так и от аккумуляторы типа NP-F. Входящая в комплект износостойкая сумка служит для хранения и транспортировки осветителя.

Модуль дистанционного управления Bluetooth, которым может комплектоваться осветитель, служит для регулировки параметров с помощью установленного на смартфон APP GeenBean UltraPanel. О наличии модуля управления сообщает нанесение на корпусе осветителя.

Комплектация: