Осветитель GreenBean UltraPanel 1806 LED (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071974
Артикул : б/у-П72 К 2023-12-07
Причина уценки:
Небольшие потертости
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136974
Ultrapanel 1806 LED BD является профессиональным осветительным инструментом. Легкий, но прочный корпус из алюминиевого сплава, высокая производительность освещения и надежная система управления, прибор разработан для решения самых требовательных задач освещения.
Ultrapanel 1806 LED BD - ультратонкая светодиодная осветительная панель, данная модель комплектуется шторками, размер панели 800x227 мм. 1806 супер-ярких светодиода обеспечивают равномерный световой поток с температурой 5500К (дневной свет). В конструкции используются светодиоды последнего поколения с увеличенной светоотдачей, они генерируют 12000 лм света высокого спектрального качества. Яркость плавно регулируется от 100% до отключения, с шагом 1%, без мерцания или цветового сдвига, текущее значение яркости отображается на ЖК экране.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 ( небольшие потертости)
Комплектация: Свет, сумка, теплый рассеиватель, блок питания.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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