Описание

Код товара: 136974

Ultrapanel 1806 LED BD является профессиональным осветительным инструментом. Легкий, но прочный корпус из алюминиевого сплава, высокая производительность освещения и надежная система управления, прибор разработан для решения самых требовательных задач освещения.

Ultrapanel 1806 LED BD - ультратонкая светодиодная осветительная панель, данная модель комплектуется шторками, размер панели 800x227 мм. 1806 супер-ярких светодиода обеспечивают равномерный световой поток с температурой 5500К (дневной свет). В конструкции используются светодиоды последнего поколения с увеличенной светоотдачей, они генерируют 12000 лм света высокого спектрального качества. Яркость плавно регулируется от 100% до отключения, с шагом 1%, без мерцания или цветового сдвига, текущее значение яркости отображается на ЖК экране.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( небольшие потертости)

Комплектация: Свет, сумка, теплый рассеиватель, блок питания.

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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