Стойка GreenBean Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор
Код товара : УТ-00045384
Артикул : 27413
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
2.8
Вес (брутто), г
2.800
Описание
GreenBean Titan 320 BABY STEEL – прочная стальная стойка-тренога максимальной высотой 320 см для установки студийного оборудования.
Три секции телескопической колонны надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами.
Хромированное покрытие защищает конструкцию от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы.
Механизм пружинной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений.
Стальной крепежный адаптер 5/8” baby с отверстием 1,4” и шаровая мини-голова позволяют установить оборудование весом до 11 кг