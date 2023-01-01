Описание

GreenBean Titan 320 BABY STEEL – прочная стальная стойка-тренога максимальной высотой 320 см для установки студийного оборудования.

Три секции телескопической колонны надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами.

Хромированное покрытие защищает конструкцию от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы.

Механизм пружинной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений.

Стальной крепежный адаптер 5/8” baby с отверстием 1,4” и шаровая мини-голова позволяют установить оборудование весом до 11 кг