Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Стойка GreenBean Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор

  • Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор
  • Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор
  • Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор
  • Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор
  • Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор
  • Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор
  • Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор
  • Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор
  • Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор
  • Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор
  • Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор
  • Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор
  • Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор
Код товара:УТ-00045384
Артикул:27413

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

GreenBean Titan 320 BABY STEEL – прочная стальная стойка-тренога максимальной высотой 320 см для установки студийного оборудования.

Три секции телескопической колонны надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами.

Хромированное покрытие защищает конструкцию от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы.

Механизм пружинной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений.

Стальной крепежный адаптер 5/8” baby с отверстием 1,4” и шаровая мини-голова позволяют установить оборудование весом до 11 кг