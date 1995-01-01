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Стойка GreenBean Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор

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Код товара: УТ-00045384 Артикул: 27413 Код товара: УТ-00045384 Артикул: 27413 Вес 2.8 Вес (брутто), кг 2.800 Размеры 320 см. Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 2.8 Вес (брутто), кг 2.800 Размеры 320 см. Описание GreenBean Titan 320 BABY STEEL – прочная стальная стойка-тренога максимальной высотой 320 см для установки студийного оборудования. Три секции телескопической колонны надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами. Хромированное покрытие защищает конструкцию от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы. Механизм пружинной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений. Стальной крепежный адаптер 5/8” baby с отверстием 1,4” и шаровая мини-голова позволяют установить оборудование весом до 11 кг Видео Наш обзор

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