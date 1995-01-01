Стойка GreenBean Titan 320 BABY STEEL 320 см, до 11 кг, пружинный амортизатор
Код товара:УТ-00045384
Артикул:27413
Товар не найден
Характеристики
Вес2.8
Вес (брутто), кг2.800
Размеры320 см.
Описание
GreenBean Titan 320 BABY STEEL – прочная стальная стойка-тренога максимальной высотой 320 см для установки студийного оборудования.
Три секции телескопической колонны надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами.
Хромированное покрытие защищает конструкцию от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы.
Механизм пружинной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений.
Стальной крепежный адаптер 5/8” baby с отверстием 1,4” и шаровая мини-голова позволяют установить оборудование весом до 11 кг