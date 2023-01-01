Стойка GreenBean Titan 300, 310 см, до 12 кг, пружинный амортизатор
Код товара : УТ-00068957
Артикул : 23465
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
GreenBean Titan 300 – стальная стойка с системой крепления Junior, предназначена для установки тяжелого кинооборудования весом до 12 кг на крепление 5/8" или Junior (1 1/8"). Высота 310 см, 3 секции, нагрузка до 12 кг. Хромированное покрытие защищает от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы.
Механизм пружинной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Три секции надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами. Тренога и секции стойки изготовлены из стали. В комплекте лента с липучкой для крепления провода.
Одна нога регулируется по длине для установки на неровных, наклонных поверхностях.
Характеристики
- Максимальная высота: 310 см
- Минимальная высота: 140 см
- Максимальная нагрузка: 12 кг
- Количество секций: 3
- Диаметр секций: 30/35/40 мм
- Размер ножек: 25х25 мм
- Размах треноги: 104 см
- Крепежный адаптер: 5/8" (16 мм, male), 1 1/8" (28 мм, "Junior", female)
- Установка адаптера горизонтально: нет
- Зажимы-фиксаторы: винтовые
- Материал стойки: сталь, алюминий
- Амортизатор: пружинный
- Цвет: серебристый/синий
- Вес стойки: 10 кг
- Вес с упаковкой: 11 кг
- Размеры упаковки: 1390х155х140 мм