Описание

GreenBean Titan 300 – стальная стойка с системой крепления Junior, предназначена для установки тяжелого кинооборудования весом до 12 кг на крепление 5/8" или Junior (1 1/8"). Высота 310 см, 3 секции, нагрузка до 12 кг. Хромированное покрытие защищает от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы.

Механизм пружинной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Три секции надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами. Тренога и секции стойки изготовлены из стали. В комплекте лента с липучкой для крепления провода.

Одна нога регулируется по длине для установки на неровных, наклонных поверхностях.

Характеристики