Стойка GreenBean Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг
Код товара : УТ-00063509
Артикул : 27412
4 800 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
GreenBean Titan 280 BABY STEEL – прочная стальная стойка-тренога максимальной высотой 280 см для установки цифровых фото-и видеокамер.
Три секции телескопической колонны надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами.
Хромированное покрытие защищает конструкцию от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы.
Механизм пружинной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений.
Стальной крепежный адаптер 5/8” baby с отверстием 1/4” и шаровая мини-голова позволяют установить оборудование весом до 11 кг.
Характеристики
- Высота максимальная: 280 см
- Высота минимальная: 104 см
- Максимальная нагрузка: 11 кг
- Количество секций: 3
- Диаметр секций: 25 х 30 х 35 мм
- Размер ножек: 22 х 22 мм
- Размах треноги: 100 см
- Длина в сложенном виде: 104 см
- Крепежный адаптер: сталь, 5/8” с отверстием под винт 1/4”
- Зажимы-фиксаторы: винтовые
- Амортизация: пружинная
- Вес: 2.6 кг
- Размер упаковки: 122.5х12.5х10 см
- Вес с упаковкой: 3.0 кг
Комплектация
- Стойка-тренога
- Шаровая голова
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон