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Стойка GreenBean Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг

  • Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг
  • Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг
  • Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг
  • Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг
  • Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг
  • Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг
  • Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг
  • Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг
  • Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг
  • Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг
  • Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг
  • Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг
  • Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг
Код товара:УТ-00063509
Артикул:27412

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

GreenBean Titan 280 BABY STEEL – прочная стальная стойка-тренога максимальной высотой 280 см для установки цифровых фото-и видеокамер.
Три секции телескопической колонны надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами.
Хромированное покрытие защищает конструкцию от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы.
Механизм пружинной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений.
Стальной крепежный адаптер 5/8” baby с отверстием 1/4” и шаровая мини-голова позволяют установить оборудование весом до 11 кг.

Характеристики

  • Высота максимальная: 280 см
  • Высота минимальная: 104 см
  • Максимальная нагрузка: 11 кг
  • Количество секций: 3
  • Диаметр секций: 25 х 30 х 35 мм
  • Размер ножек: 22 х 22 мм
  • Размах треноги: 100 см
  • Длина в сложенном виде: 104 см
  • Крепежный адаптер: сталь, 5/8” с отверстием под винт 1/4”
  • Зажимы-фиксаторы: винтовые
  • Амортизация: пружинная
  • Вес: 2.6 кг
  • Размер упаковки: 122.5х12.5х10 см
  • Вес с упаковкой: 3.0 кг

Комплектация

  • Стойка-тренога
  • Шаровая голова
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон