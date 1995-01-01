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Стойка GreenBean Titan 280 Baby Steel, 280 см, до 11 кг

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Код товара: УТ-00063509 Артикул: 27412 Код товара: УТ-00063509 Артикул: 27412 Стальная телескопическая стойка-тренога, 3 секции, высота 104–280 см, нагрузка до 11 кг, пружинный амортизатор, стальной крепежный адаптер 5/8” baby, металлические винтовые зажимы, шаровая мини-голова, для цифровых фото- и видеокамер. Товар не найден Задать вопрос Описание GreenBean Titan 280 BABY STEEL – прочная стальная стойка-тренога максимальной высотой 280 см для установки цифровых фото-и видеокамер. Три секции телескопической колонны надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами. Хромированное покрытие защищает конструкцию от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы. Механизм пружинной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений. Стальной крепежный адаптер 5/8” baby с отверстием 1/4” и шаровая мини-голова позволяют установить оборудование весом до 11 кг. Характеристики Высота максимальная: 280 см

280 см Высота минимальная: 104 см

104 см Максимальная нагрузка: 11 кг

11 кг Количество секций: 3

3 Диаметр секций: 25 х 30 х 35 мм

25 х 30 х 35 мм Размер ножек: 22 х 22 мм

22 х 22 мм Размах треноги: 100 см

100 см Длина в сложенном виде: 104 см

104 см Крепежный адаптер: сталь, 5/8” с отверстием под винт 1/4”

сталь, 5/8” с отверстием под винт 1/4” Зажимы-фиксаторы: винтовые

винтовые Амортизация: пружинная

пружинная Вес: 2.6 кг

2.6 кг Размер упаковки: 122.5х12.5х10 см

122.5х12.5х10 см Вес с упаковкой: 3.0 кг Комплектация Стойка-тренога

Шаровая голова

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон Видео Наш обзор

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