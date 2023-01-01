Стойка-журавль GreenBean Titan 220 BRM25, 420 см, до 20 кг
Код товара : УТ-00071885
Артикул : 28801
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
GreenBean Titan 220 BRM25 – стальная стойка на складной тележке с телескопической перекладиной (журавль), предназначена для установки тяжелого осветительного оборудования. Особенно удобна для размещения на большой высоте крупных осветительных приборов, так как механизм изменения наклона адаптера штанги позволяет установить и направлять (без демонтажа) осветитель на высоте до 4.2 метров. Стойка-журавль установлена на колесную тележку и может легко перемещаться по студии.
Двухсекционная телескопическая стойка-тренога
Секции стойки изготовлены из стальных труб большого диаметра 30/35 мм с усиленными зажимами для увеличения грузоподъемности. Нижняя секция снабжена накладкой из вспененного материала для надежного и комфортного захвата. Телескопическая перекладина устанавливается в крепежный адаптер 5/8'' стойки. Для удобства хранения и транспортировки перекладина снимается, чтобы компактно сложить стойку.
Пружинный амортизатор для безопасного выдвижения секций
Пружинный амортизатор дает возможность безопасно поднимать и опускать установленный осветитель на необходимую высоту, выдвигая и задвигая телескопическую секцию.
Стальная регулируемая телескопическая перекладина (журавль)
Длина стальной телескопической перекладины составляет 140–250 см. Крепежный адаптер на конце перекладины – съемный стандартный шпигот 5/8" с винтовой резьбой 3/8'' и 1/4''. На перекладину можно установить источники постоянного света, светомодификаторы и дополнительные аксессуары с соответствующими креплениями. Крепежные штырьки на противоположном конце перекладины служат для крепления комплектного мешка-противовеса. Общий вес оборудования и противовеса не должен превышать 20 кг. Стойка-журавль оснащена рукояткой, которая служит для удержания перекладины при установке оборудования манипуляциях с ним.
Механизм изменения наклона осветителя
Направление осветителя можно регулировать с помощью червячного механизма, поворачивая маховик на конце перекладины. Адаптер штанги при этом меняет наклон и осветитель занимает необходимую позицию без предварительного сложного демонтажа и монтажа.
Колесная тележка для перемещения стойки
Стойка-журавль GreenBean Titan 220 BRM25 установлена на колесную тележку, позволяющую перемещать оборудование по студии. Колеса Ø75 мм с резиновым протектором и тормозным механизмом помогают сдвигать тяжелую стойку, а затем фиксировать её местоположение.
Характеристики
- Максимальная нагрузка: 20 кг (вместе с противовесом)
- Количество секций стойки: 2
- Максимальная высота стойки: 220 см
- Максимальная высота с перекладиной: 420 см
- Минимальная высота стойки: 127 см
- Длина в сложенном виде: 123 см
- Размах тележки: 90 см
- Диаметр секций стойки: 30/35 мм
- Количество секций перекладины: 2
- Длина перекладины: 140-250 см
- Диаметр секций перекладины: 30/35 мм
- Крепежный адаптер стойки: 5/8” с резьбой 3/8'' и 1/4''
- Зажимы-фиксаторы: винтовые
- Амортизатор: пружинный
- Диаметр колес: 75 мм
- Материал стойки, перекладины: Нержавеющая сталь AISI 201, алюминиевый сплав
- Вес: 15.5 кг
- Размер упаковки: 140х21х19 см
- Вес с упаковкой: 16 кг