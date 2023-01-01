Описание

GreenBean Titan 220 BRM25 – стальная стойка на складной тележке с телескопической перекладиной (журавль), предназначена для установки тяжелого осветительного оборудования. Особенно удобна для размещения на большой высоте крупных осветительных приборов, так как механизм изменения наклона адаптера штанги позволяет установить и направлять (без демонтажа) осветитель на высоте до 4.2 метров. Стойка-журавль установлена на колесную тележку и может легко перемещаться по студии.

Двухсекционная телескопическая стойка-тренога

Секции стойки изготовлены из стальных труб большого диаметра 30/35 мм с усиленными зажимами для увеличения грузоподъемности. Нижняя секция снабжена накладкой из вспененного материала для надежного и комфортного захвата. Телескопическая перекладина устанавливается в крепежный адаптер 5/8'' стойки. Для удобства хранения и транспортировки перекладина снимается, чтобы компактно сложить стойку.

Пружинный амортизатор для безопасного выдвижения секций

Пружинный амортизатор дает возможность безопасно поднимать и опускать установленный осветитель на необходимую высоту, выдвигая и задвигая телескопическую секцию.

Стальная регулируемая телескопическая перекладина (журавль)

Длина стальной телескопической перекладины составляет 140–250 см. Крепежный адаптер на конце перекладины – съемный стандартный шпигот 5/8" с винтовой резьбой 3/8'' и 1/4''. На перекладину можно установить источники постоянного света, светомодификаторы и дополнительные аксессуары с соответствующими креплениями. Крепежные штырьки на противоположном конце перекладины служат для крепления комплектного мешка-противовеса. Общий вес оборудования и противовеса не должен превышать 20 кг. Стойка-журавль оснащена рукояткой, которая служит для удержания перекладины при установке оборудования манипуляциях с ним.

Механизм изменения наклона осветителя

Направление осветителя можно регулировать с помощью червячного механизма, поворачивая маховик на конце перекладины. Адаптер штанги при этом меняет наклон и осветитель занимает необходимую позицию без предварительного сложного демонтажа и монтажа.

Колесная тележка для перемещения стойки

Стойка-журавль GreenBean Titan 220 BRM25 установлена на колесную тележку, позволяющую перемещать оборудование по студии. Колеса Ø75 мм с резиновым протектором и тормозным механизмом помогают сдвигать тяжелую стойку, а затем фиксировать её местоположение.

Характеристики