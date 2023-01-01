Стойка-журавль GreenBean Titan 216 BRC22, 440 см, до 20 кг
Код товара : УТ-00069940
Артикул : 28806
22 610 ₽
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Описание
GreenBean Titan 216 BRC22 представляет собой мобильную стойку с перекладиной (журавлем) для студийного оборудования, которая позволяет надежно установить и затем перемещать осветительные приборы весом до 20 кг. В зависимости от положения перекладины, комбинированная стальная стойка способна выполнять функционал двух устройств – стойки-журавля и тяжелой осветительной стойки. Такие стойки широко применяются во время студийных и выездных съемок для установки источников постоянного света, рассеивателей, флаг-панелей и т.д.
Три выдвижные секции стойки изготовлены из стальных труб большого диаметра 35/42/48 мм с усиленными зажимами для увеличения грузоподъемности. Пружинный амортизатор дает возможность безопасно поднимать и опускать установленный осветитель на необходимую высоту (до 440 см). Регулируемая длина стальной телескопической перекладины составляет 118–218 см. Крепежный адаптер на конце перекладины (под стандартный шпигот 5/8") и дополнительный выдвижной шпигот Junior используются для установки источников постоянного света, светомодификаторов и дополнительных аксессуаров. Отверстие на противоположном конце перекладины служит для крепления комплектного мешка-противовеса. Общий вес оборудования и противовеса не должен превышать 20 кг.
Угол наклона перекладины регулируется так, чтобы эффективно расположить оборудование над объектом съемки и при этом вывести стойку из кадра. Надежная фиксация положения перекладины и выбор угла наклона обеспечивается профессиональным замком кронштейна с ребристой поверхностью для большего усилия зажима и крупной ручкой с «храповиком». Для удобства перемещения тяжелой стойки по студии в комплект входят три колеса Ø100 мм с резиновым протектором и тормозным механизмом. Колеса с тормозом помогают легко сдвигать оборудование, установленное на стойку, а затем фиксировать его местоположение. Перед транспортировкой или длительным хранением стойки, колеса можно снять, а ножки сложить так, чтобы они занимали как можно меньше места.
Характеристики
- Максимальная нагрузка: 20 кг (до 15 кг на перекладину)
- Максимальная высота стойки с вертикальной перекладиной / с наклонной перекладиной: 440 см/238 см
- Минимальная высота стойки с вертикальной перекладиной / с наклонной перекладиной: 148 см/108 см
- Длина в сложенном виде: 141 см
- Количество секций стойки: 3
- Диаметр секций стойки: 35/42/48 мм
- Количество секций перекладины: 2
- Длина перекладины: 118-218 см
- Диаметр секций перекладины: 25/30 мм
- Крепежный адаптер перекладины: 5/8”, шпигот Junior
- Зажимы-фиксаторы: винтовые
- Амортизатор: пружинный
- Диаметр колес: 100 мм
- Материал стойки, перекладины: Нержавеющая сталь AISI 201, алюминиевый сплав
- Вес: 17 кг
- Размер упаковки: 1150х200х160 мм
- Вес с упаковкой: 18 кг