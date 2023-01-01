Описание

GreenBean Titan 216 BRC22 представляет собой мобильную стойку с перекладиной (журавлем) для студийного оборудования, которая позволяет надежно установить и затем перемещать осветительные приборы весом до 20 кг. В зависимости от положения перекладины, комбинированная стальная стойка способна выполнять функционал двух устройств – стойки-журавля и тяжелой осветительной стойки. Такие стойки широко применяются во время студийных и выездных съемок для установки источников постоянного света, рассеивателей, флаг-панелей и т.д.

Три выдвижные секции стойки изготовлены из стальных труб большого диаметра 35/42/48 мм с усиленными зажимами для увеличения грузоподъемности. Пружинный амортизатор дает возможность безопасно поднимать и опускать установленный осветитель на необходимую высоту (до 440 см). Регулируемая длина стальной телескопической перекладины составляет 118–218 см. Крепежный адаптер на конце перекладины (под стандартный шпигот 5/8") и дополнительный выдвижной шпигот Junior используются для установки источников постоянного света, светомодификаторов и дополнительных аксессуаров. Отверстие на противоположном конце перекладины служит для крепления комплектного мешка-противовеса. Общий вес оборудования и противовеса не должен превышать 20 кг.

Угол наклона перекладины регулируется так, чтобы эффективно расположить оборудование над объектом съемки и при этом вывести стойку из кадра. Надежная фиксация положения перекладины и выбор угла наклона обеспечивается профессиональным замком кронштейна с ребристой поверхностью для большего усилия зажима и крупной ручкой с «храповиком». Для удобства перемещения тяжелой стойки по студии в комплект входят три колеса Ø100 мм с резиновым протектором и тормозным механизмом. Колеса с тормозом помогают легко сдвигать оборудование, установленное на стойку, а затем фиксировать его местоположение. Перед транспортировкой или длительным хранением стойки, колеса можно снять, а ножки сложить так, чтобы они занимали как можно меньше места.

Характеристики

Максимальная нагрузка: 20 кг (до 15 кг на перекладину)