Держатель монитора GreenBean TH-02HS, наклонный, до 2.5 кг, в башмак
Код товара : УТ-00073312
Артикул : 28056
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Гарантия 1 год
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Описание
Штативная головка GreenBean TH-02HS служит для установки на «горячий башмак» камеры дополнительного оборудования и аксессуаров для видеосъемки — компактных осветителей, видеомониторов, микрофонов и т.д. Может также устанавливаться на стойки, штативные головки, риги и пр. с винтом 1/4' за счет резьбового отверстия в основании «башмака».
GreenBean TH-02HS решает проблему точной установки и фиксации угла наклона строго по вертикали – оборудование, установленное на штативную головку может наклоняться в диапазоне -90°...+90°.
Чтобы отрегулировать угол наклона подвижной части головки, ослабите винт при помощи шестигранного ключа, выставьте оборудование, после надежно затяните винт. Также с помощью этих винтов можно отрегулировать усилие угла наклона. Для удобства регулирования, шестигранные пазы в головке винта находятся с обеих сторон.
Быстрый и удобный монтаж: чтобы закрепить оборудование, вращайте винт с помощью ручки-барашка в основании площадки. Специальные насечки (от проскальзывания) сделают крепление еще более прочным.
Миниатюрная и прочная головка весом 44 г изготавливается из алюминиевого сплава и выдерживает до 2.5 кг нагрузки. Элементы конструкции выполнены на CNC-станках, что обеспечивает прецизионную точность изготовления каждой детали.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка: до 2.5 кг
- Материал: алюминиевый сплав
- Крепежный адаптер: «башмак», резьбовое отверстие 1/4"
- Крепление для оборудования винт: 1/4"
- Высота головки: 47 мм
- Наклон головки: от -90° до +90°
- Размеры габаритные: 47 х 32 х 24 мм
- Вес: 44 г