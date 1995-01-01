Описание

Штативная головка GreenBean TH-02HS служит для установки на «горячий башмак» камеры дополнительного оборудования и аксессуаров для видеосъемки — компактных осветителей, видеомониторов, микрофонов и т.д. Может также устанавливаться на стойки, штативные головки, риги и пр. с винтом 1/4' за счет резьбового отверстия в основании «башмака».

GreenBean TH-02HS решает проблему точной установки и фиксации угла наклона строго по вертикали – оборудование, установленное на штативную головку может наклоняться в диапазоне -90°...+90°.

Чтобы отрегулировать угол наклона подвижной части головки, ослабите винт при помощи шестигранного ключа, выставьте оборудование, после надежно затяните винт. Также с помощью этих винтов можно отрегулировать усилие угла наклона. Для удобства регулирования, шестигранные пазы в головке винта находятся с обеих сторон.

Быстрый и удобный монтаж: чтобы закрепить оборудование, вращайте винт с помощью ручки-барашка в основании площадки. Специальные насечки (от проскальзывания) сделают крепление еще более прочным.

Миниатюрная и прочная головка весом 44 г изготавливается из алюминиевого сплава и выдерживает до 2.5 кг нагрузки. Элементы конструкции выполнены на CNC-станках, что обеспечивает прецизионную точность изготовления каждой детали.

Характеристики: