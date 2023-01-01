Описание

Телесуфлер GreenBean Teleprompter Smart 5.8 предназначен для демонстрации текста диктору (блогеру, ведущему) в процессе съемки. Цифровая камера устанавливается за экраном телесуфлера, который изготовлен из полупрозрачного оптического стекла. Текст проецируется с экрана смартфона в область объектива камеры, взгляд диктора направлен прямо в камеру и возникает эффект прямого диалога со зрителем.

Телесуфлер помогает записывать видеоролики «с одного дубля», когда диктор произносит без запинки текст, который видит впервые. Вы сможете сократить время съемок ваших телепрограмм, рекламных роликов, видеоблогов и значительно улучшить их качество.

Полированное стекло суфлера 115х110х2 мм со светопроницаемость 70/30 не вносит искажений в снимаемую картинку. Текст, бегущий по установленному перед объективом стеклу, не влияет на качество снимаемого материала – в камеру попадает достаточно света.

Телесуфлер устанавливается на цифровые DLSR камеры с объективами Ø58, 62, 67, 72, 77, 82мм (съемные переходные кольца в комплекте). Переходное кольцо накручивается на резьбу объектива и легко защелкивается на корпусе телесуфлера. Устройство устанавливается на фотоаппарат за считанные секунды и не нуждается в дополнительных инструментах.

Черный металлический корпус-козырек телесуфлера призван защищать экран устройства от бликов и излишней засветки, при этом не мешаясь в кадре.

Конструкция телесуфлера автономна и не требует питания или подключения дополнительных устройств, помимо мобильного телефона. Для отображения текста подойдет смартфон с диагональю до 5.8” и длиной до 125 мм (ограничения создаются только видимой частью экрана).

Приложение GreenBean Prompter Pro для создания и редактирования текста телесуфлера поддерживает режим зеркального отображения по горизонтали и вертикали, а также автоповорот экрана. Неважно под каким углом ведущий смотрит в камеру, он легко прочитает текст. Размер, цвета текста и фона, скорость воспроизведения и направленность движения меняются для комфортного чтения текста в разнообразных условиях.

Приложение GreenBean Prompter Pro поддерживает режим дистанционного управления по каналу BlueTooth, например, при помощи пульта управления GreenBean Teleprompter Air 4(приобретается дополнительно). Дистанционное управление пригодится во время самостоятельных съемок, или в случае, когда телесуфлером управляет ассистент. Кроме того, текст на экране телесуфлера может запускаться в отложенном режиме с заданным обратным отсчетом от 1 до 10 секунд. Эта задержка поможет диктору успеть включить телесуфлер и войти в кадр.

Скачать приложение по ссылке в GooglePlay и AppleStore можно абсолютно бесплатно.

Характеристики