Описание

GreenBean SunLight PRO 400 LED – это сверхмощный компактный светодиодный COB осветитель, который максимально потребляя 400 Вт, выдает световой поток с освещенностью до 13 000 люкс на расстоянии 1 метра. Высокий уровень цветопередачи CRI/TLCI 95 и постоянная цветовая температура 5600 +/- 200К помогает получать естественную передачу цвета. При любых величинах мощности от 10 до 100% показатели сохраняются, обеспечивая стабильное качество света на протяжение всей съемки.

Равномерный яркий световой поток без мерцания дает возможность использовать прибор для освещения во время видеозаписи с высокой частотой кадров.

Осветитель с сверхнизким уровнем шума системы охлаждения отлично подходит и для съемок с синхронной записью звука и для театральных сценических площадок.

Благодаря небольшому весу комплекта (8.2 кг вместе с кофром), осветитель может эффективно использоваться и в студии, и на выезде.

Высокая мощность осветителя позволяет использовать его с крупными светомодифицирующими насадками для заполнения светом больших пространств – в качестве модифицирующих насадок рекомендуем приобрести софтбоксы GB GFi 1х6' (30х180 cm), GreenBean LanternBall 65BW или другие. Можно использовать осветитель на съемках с использованием фрост-рамы (например, входят в комплект отражателя GreenBean ReflectPanel 5 RP1015) или для освещения с отражением от потолка. При этом вес самого блока осветителя всего 2 килограмма.

Конструктивные особенности

В металлическом корпусе осветителя располагается только светодиодная матрица, радиатор и вентиляторы охлаждения. Блок управления (контроллер) конструктивно вынесен в отдельный корпус, что помогает осветителю меньше нагреваться и работать при более высокой температуре. Осветитель допускает длительное непрерывное использование благодаря управляемой микропроцессором активной системе охлаждения и защиты от перегрева. Управление осветителем осуществляется при помощи одного из устройств: внешнего блока управления, пульта дистанционного управления, контроллера DMX (приобретается дополнительно).

Внешний блок управления и режимы работы

Панель управления осветителя на внешнем блоке состоит из яркого LCD-дисплея размером 45х25 мм с подсветкой, тремя функциональными клавишами (Channel (Каналы), DMX, Fun) и диммером-кнопкой. Диммер панели управления устанавливает выходную мощность осветителя, выбранное значение отражается на дисплее контроллера. Кнопки Channel и DMX служат для настройки каналов дистанционного управления по Wi-Fi или DMX соответственно. Короткое нажатие кнопки Fun переводит осветитель в один из предустановленных динамических режимов освещения: коротко нажмите кнопку выбора спецэффектов, пять специальных режимов: фотовспышка, фейерверк, тревога, молния, телевизор. Возможен выбор интенсивности и яркости воспроизведения спецэффекта.

Пульт дистанционного управления по Wi-Fi

Комплектный пульт дистанционного управления позволяет регулировать мощность и настраивать каналы от 0 до 99 передачи данных по Wi-Fi. Выбранные значения отображаются на собственном дисплее пульта и дисплее внешнего блока управления. Если установить на пульте значение канала 00, можно включать и отключать, а также управлять мощностью нескольких осветителей GreenBean, независимо от установленного на них канала. Пульт питается от двух пальчиковых батареек тип ААА.

Управление осветителем по протоколу DMX-512

Осветитель может использоваться в составе студийного оборудования с DMX управлением и выполнять различные световые сценарии, соединяясь с другими осветителями в линию длиной до 500 метров. При наличии в линии управляющего сигнала DMX управление осветителем переходит к системе DMX.

Байонет Bowens

Осветитель SunLight PRO 400 LED имеет переднее крепление с байонетом Bowens, предназначенное для установки различных светомодификаторов GreenBean, а также совместимо с модификаторами других производителей, использующих этот тип крепления. В комплект осветителя входит стандартный рефлектор Ø18 см и глубиной 14 см с фактурной серебристой внутренней поверхностью. Рефлектор помогает формировать очень ровное световое пятно, так освещенность по краю светового пятна диаметром 1 метр падает всего на 7%.

Установка и питание

Прибор может питаться от сети 100–240 В (50 Гц) или двух аккумуляторов SonyV-mount- они приобретаются отдельно и присоединяются к площадкам на внешнем блоке управления осветителем. Благодаря этому осветитель может использоваться питания даже в тех местах, где нет подключения к сети. Разъем питания контроллера NAC3 IN служит для присоединения комплектного сетевого кабеля длиной 5 м. Кабель питания DC длиной 3 метра соединяет блок управления и осветитель.

Для использования подключения по протоколу DMX-512 на контроллере присутствует разъемы DMX RJ45 «вход» и «выход». Все разъемы надежно фиксируют кабели и исключают отсоединение питание во время съемки. Тумблер включения/выключения питания находится слева ниже разъемов питания и управляет вариантом выбора питания – от сети или от аккумулятора.

Осветитель устанавливается на стойках со стандартным шпиготом 5/8", а также перекладинах или консолях как в горизонтальном, так и в вертикальном виде. Наклонная кронштейн-лира дает осветителю вращаться. Угол наклона осветителя надежно фиксируется двумя винтами с крупными ручками-барашками. Для большего натяжения и еще большей фиксации, винт фиксации можно затянуть с помощью ключа-шестигранника.

Хранение и переноска

В комплект входит полужесткая сумка-кофр с усиленными стенками и перегородками, разделяющими внутреннее пространство. Мягкие текстильные накладки предохраняют оборудование от повреждения. Сумка застегивается на замок-молнию и имеет удобный плечевой ремень для переноски. Размер сумки-кофра 47х35х26 см.