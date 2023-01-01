Описание

Новая светодиодная панель GreenBean StudioLight II 100 выдает яркий поток белого «дневного» света с максимальной мощностью 100 Вт и постоянной цветовой температурой на любом установленном уровне мощности. Осветитель подойдет для равномерного освещения съемочного пространства в телестудии, видеостудии, при записи блогов, в кинопроизводстве и многого другого. Прибор управляется при помощи панели управления на тыльной стороне устройства, а также с пульта DMX протоколу DMX-512. Комплектные металлические шторки и встроенный рассеивающий фильтр помогают создать необходимое управляемое освещение. Осветитель может служить для создания освещения любого типа – заполняющего, рисующего, фонового и т.д.

Сверхъяркий равномерный световой поток

224 сверхъярких и экономичных светодиода выдают равномерный световой поток с цветовой температурой 5600±200 K. Срок службы светодиодов более 50 000 часов. Высокий уровень цветопередачи CRI>95 и отсутствие мерцания делают осветитель пригодным для профессиональной съемки, а также сокращают время постпродакшна. Поверхность свечения размером 265 x 265 мм закрыта белым рассеивающим фильтром, смягчающим световой поток практически без потери яркости.

Режимы работы и управление

Экранное меню осветителя предоставляет следующие режимы на выбор: устанавливать адрес DMX-канала, задавать «ведущий» или «ведомый» режим работы, управлять в ручном режиме яркостью при помощи регуляторов вращения или кнопок, вызывать и настраивать режим «стробоскоп» и многое другое. Установленные параметры отображаются на цветном LCD-дисплее 36х28 мм, помогая быстро перенастроить осветитель. Для удобства использования наклоненного или подвешенного осветителя изображение на дисплее может вращаться на 180°.

Технология DMX512

Технология управления по протоколу DMX-512 позволяет управлять осветителем совместно с другими приборами, подключенными в линию длиной до 500 метров. Осветитель оснащен разъемами 3-pin IN «вход» и OUT «выход», дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу в «ведущем» или «ведомом» режиме работы. Беспроводное управление панелью можно организовать, к примеру, с помощью беспроводного приемопередатчика GreenBean AirDMX 512R PRO и пульт управления GreenBean DMX Control 192 2.4G.

Естественная система охлаждения

В устройстве применена естественная система охлаждения – алюминиевый корпус и вентиляционные отверстия отводят достаточное количество тепла, выделяемого светодиодами. Отсутствие вентилятора и система защиты от перегрева обеспечат длительную бесшумную работу устройства. Благодаря этому, осветитель можно использовать при съемках с синхронной записью звука или, к примеру, в театральных постановках.

Питание осветителя

Осветитель питается от стандартной сети переменного тока 220В, кабель питания входит в комплект. Возможно подключение сразу нескольких осветителей к одному источнику питания с использованием пары разъемов на корпусе осветителя. Для этого необходимо приобрести только дополнительный кабель питания, разъемы для соединительного кабеля уже имеются в комплекте. Каскадное подключение осветителей прекрасно подойдет для стационарной работы в студии или на сцене, где осветители устанавливаются для длительного использования.

Надежная установка осветителя

Осветитель устанавливается на стойку или подвешивается на штангу со шпиготом 5/8“ при помощи металлического кронштейна-лиры. Осветитель закрепляется под любым углом наклона к стойке, а выбранное положение устойчиво фиксируется с двух сторон винтами с крупными металлическими рукоятками. На корпусе имеются металлические петли для закрепления страховочных тросиков, повышающих надежность фиксации подвешенного осветителя.