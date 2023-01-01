Описание

Осветитель GreenBean StudioLight 100 LED DMX – светодиодная панель с мощностью 100 Вт и цветовой температурой 5200±200 K, которая может настраиваться с пульта управления по протоколу DMX-512. Светодиодный осветитель со съемными металлическими шторками и рассеивающим фильтром предназначен для использования как мощный источник постоянного света, в том числе импульсного, на съемочной площадке или сцене.

Светодиодные осветители LED

Источники постоянного света – 288 сверхъярких светодиода с цветовой температурой 5200±200 K и высоким уровнем цветопередачи CRI> 90. Светодиодные осветители надежны и экономичны – прослужат долго и потребляют мало электроэнергии. Световая поверхность размером 310 x 150 мм закрыта рассеивающим фильтром.

Управление и режимы работы

Выбор режимов освещения осуществляется при помощи 4-х кнопок на панели управления. Текущие значения параметров отображаются на четырехзначном цифровом дисплее с подсветкой размером 50х20 мм. Выбор каналов осуществляется от 1 до 512. Яркость прибора регулируется плавно от 0 до 100% в режиме «постоянного света». В режиме «стробоскоп» осветитель выдает импульсы света с регулируемой частотой и яркостью.

Технология DMX512 и подключение

Светодиодный осветитель поддерживает технологию управления по протоколу DMX, которая позволяет управлять по одной линии связи одновременно 512 каналами, когда по одному каналу передаётся информация для управления одним параметром. На панели управления осветителя присутствует разъемы DMX RJ45 «вход» и «выход», дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров и выполнять разные световые сценарии. Кабель DMX длиной 2 м входит в комплект. Там же на панели расположен разъем питания С13 для присоединения комплектного сетевого кабеля длиной 1.2 м. Беспроводное управление панелью можно организовать, приобретя DMX приемник и передатчик

Металлические шторки

К корпусу осветителя на четырех винтовых соединениях каждая прикреплены четыре металлические шторки, которые помогают ограничить световой поток для получения световых акцентов или избежать засветки объектива камеры. Шторки можно снять, открутив винты.

Система охлаждения

Благодаря тому, что мощный вентилятор практически бесшумно охлаждает устройство, осветитель подходит для длительной видеосъемки даже во время записи звука. Теплоотводящие ребра сверху и снизу металлического корпуса и ряды перфорации по бокам помогают ему в этом.

Установка осветителя

Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом 5/8“(в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна-лиры вертикальном или горизонтальном положении. Угол наклона осветителя регулируется бесступенчато, а выбранное положение надежно фиксируется двумя металлическими винтами-фиксаторами с большими рукоятками. Для экономии места при транспортировке кронштейн-лира снимается, а присоединяется к корпусу закручиванием фиксирующих винтов.