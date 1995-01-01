Описание

Сверхпрочная износостойкая чемодан-сумка StandBag 300 на колесах для перевозки до трех комплектов стоек C-Stand со всеми необходимыми аксессуарами в одном объеме.

При минимальных внешних размерах 137x37x20.5 см, StandBag 300 отличается большой вместимостью, и выдерживает нагрузку до 35 кг. Внутренний объем позволяет разместить до трех съемных колонн и трех баз стоек C-Stand, надежно закрепив их в секции, образованные разделителями, а на внутренних разделителях-клапанах – с помощью регулируемых ремней.

Для облегчения конструкции, прочный корпус изготовлен из надежного АБС-пластика, способного служить долгие годы. Также при изготовлении сумки используется прочная ткань Оксфорд 1680D с водоотталкивающей пропиткой и высококачественные застежки-молнии.

Прочные ножки, бамперы на уголках и направляющие на задней стороне сумки дополнительно защищают корпус от случайных ударов при движении.

Сумка оснащена двумя внешними ручками на боковых панелях, которые дают возможность перемещать сумку как одному человеку, так и в паре. В случае перемещения в одиночку, чемодан можно легко катить, удерживая за одну ручку.

Особенности: