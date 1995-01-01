Сумка на колесах GreenBean StandBag 300
Код товара : УТ-00074087
Артикул : 30523
Гарантия 1 год
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Описание
Сверхпрочная износостойкая чемодан-сумка StandBag 300 на колесах для перевозки до трех комплектов стоек C-Stand со всеми необходимыми аксессуарами в одном объеме.
При минимальных внешних размерах 137x37x20.5 см, StandBag 300 отличается большой вместимостью, и выдерживает нагрузку до 35 кг. Внутренний объем позволяет разместить до трех съемных колонн и трех баз стоек C-Stand, надежно закрепив их в секции, образованные разделителями, а на внутренних разделителях-клапанах – с помощью регулируемых ремней.
Для облегчения конструкции, прочный корпус изготовлен из надежного АБС-пластика, способного служить долгие годы. Также при изготовлении сумки используется прочная ткань Оксфорд 1680D с водоотталкивающей пропиткой и высококачественные застежки-молнии.
Прочные ножки, бамперы на уголках и направляющие на задней стороне сумки дополнительно защищают корпус от случайных ударов при движении.
Сумка оснащена двумя внешними ручками на боковых панелях, которые дают возможность перемещать сумку как одному человеку, так и в паре. В случае перемещения в одиночку, чемодан можно легко катить, удерживая за одну ручку.
Особенности:
- Большая вместимость – размеры внутреннего пространства 126х34x15 см
- Разделители внутреннего пространства для сохранности оборудования
- Прочная ткань Оксфорд 1680D с водоотталкивающей пропиткой
- Закрывается надежными высококачественными застежками-молниями
- Две удобные ручки для перемещения в одиночку или в паре
- Прочные устойчивые колеса и ножки на основании