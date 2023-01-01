Телескопическая штанга из трех секций с двумя клипсами для крепления отражателя или фона, предназначенная для установки на стойку. Регулируемая длина зажимов позволяет использовать отражатели или фоны до 170 см. Длина в сложенном виде: 79 см Диаметр трубок секций: 19 / 16 / 13 мм