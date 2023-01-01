Держатель GreenBean RHC-021
Код товара : УТ-00034172
Артикул : 26653
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.400
Описание
Телескопическая штанга из трех секций с двумя клипсами для крепления отражателя или фона, предназначенная для установки на стойку. Регулируемая длина зажимов позволяет использовать отражатели или фоны до 170 см.
Максимальная длина: 170 см
Длина в сложенном виде: 79 см
Диаметр трубок секций: 19 / 16 / 13 мм